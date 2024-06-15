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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 15 Haziran 2024 açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki
Giriş Tarihi: 15.06.2024 19:35 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 19:35

Sayısal Loto sonuçları 15 Haziran 2024 açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

Haftanın 3 günü gerçekleşen şans oyununda büyük ikramiye 357 milyonu aşıyor. Cumartesi çekilişi MP TV canlı yayın ile takip ediliyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları 15 Haziran 2024 bilet sorgulama işlemleriyle gündemde. Biletleri olanlar kazandıran numaralar için Milli Piyango Online adresine odaklanmış durumda. İşte, Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 15 Haziran 2024 açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı için gözler Milli Piyango Online'da. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası kazandıran toplar bir bir ekrana yansıyor. Joker ve SüperStar için ayrıca araştırma yapan bilet sahipleri Çılgın Sayısal Loto 15 Haziran 2024 tarihli araştırmalarına başladı. İşte, Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları 15 Haziran 2024 açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto Cumartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 15 Haziran saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Sayısal Loto sonuçları 15 Haziran 2024 açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto sonuçları 15 Haziran 2024 açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

SÜPERSTAR NEDİR, NASIL OYNANIR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayısal Loto kuponu 10 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 5 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 15 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Sayısal Loto sonuçları 15 Haziran 2024 açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

SüperStar Nasıl Oynanır?

SüperStar, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

SüperStar, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak Süperstar numaranı işaretlemek için öncelikle 6 adet Çılgın Sayısal loto numarası seçmeli sonrasında aynı kolon için 1 adet SüperStar numarası seçmelisin.
Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

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