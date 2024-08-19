Giriş Tarihi: 19.08.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
22:07
Sayısal Loto sonuçları 19 Ağustos 2024 TIKLA-ÖĞREN | Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto sonuçları 19 Ağustos bugün açıklandı. Haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü gerçekleşen çekilişin ilki bugün gerçekleşti. İlgililerinin yakından takip ettiği Milli Piyango canlı çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Haftanın ilk çekilişinde kazanan şanslı numaralar ile birlikte devreden büyük ikramiyenin de 177.538.548 TL olduğu millipiyangoonline.com üzerinden açıklandı. İşte, 19 Ağustos 2024 Sayısal Loto sonuçları ve MP bilet sorgulama ekranı!