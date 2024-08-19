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Giriş Tarihi: 19.08.2024 22:07 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 22:07

Sayısal Loto sonuçları 19 Ağustos 2024 TIKLA-ÖĞREN | Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto sonuçları 19 Ağustos bugün açıklandı. Haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü gerçekleşen çekilişin ilki bugün gerçekleşti. İlgililerinin yakından takip ettiği Milli Piyango canlı çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Haftanın ilk çekilişinde kazanan şanslı numaralar ile birlikte devreden büyük ikramiyenin de 177.538.548 TL olduğu millipiyangoonline.com üzerinden açıklandı. İşte, 19 Ağustos 2024 Sayısal Loto sonuçları ve MP bilet sorgulama ekranı!

Sayısal Loto sonuçları 19 Ağustos 2024 TIKLA-ÖĞREN | Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile haftanın kazanan şanslı numaraları ekrana yansıdı. Devreden büyük ikramiyenin 177.538.548 TL olduğu şans oyununda sayısal loto sonuçları mercek altına alındı. Haftanın kazanan talihlisi MP bilet sorgulama ekranında 6 şanslı numarayı sorguluyor. İşte, 19 Ağustos 2024 Sayısal Loto sonuçları ve MP bilet sorgulama ekranı!

Sayısal Loto sonuçları 19 Ağustos 2024 TIKLA-ÖĞREN | Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 19 AĞUSTOS AÇIKLANDI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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Sayısal Loto sonuçları 19 Ağustos 2024 TIKLA-ÖĞREN | Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

ŞANLI NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN:

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

Sayısal Loto sonuçları 19 Ağustos 2024 TIKLA-ÖĞREN | Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto sonuçları 19 Ağustos 2024 TIKLA-ÖĞREN | Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

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