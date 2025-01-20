Sayısal Loto sonuçları 20 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir: