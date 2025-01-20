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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 20 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.01.2025 19:16 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 19:16

Sayısal Loto sonuçları 20 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları 20 Ocak 2025 tarihi ile takip ediliyor. Milli Piyango Online üzerinden oynanan ve sonuçlanan şans oyunu haftanın 3 günü gerçekleşiyor. 6 kazandıran numaranın yanı sıra joker ve süperstar da bilet sahiplerinin gündeminde. İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama MPİ ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 20 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 20 Ocak 2025 canlı yayında ekrana yansıyor. Bilinen numara sayısına göre kazanılan ikramiye miktarı değişiklik gösteriyor. Bu noktada rakamlar tek tek kontrol ediliyor. İşte, Sayısal Loto sorgulama ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 20 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 20 OCAK 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 20 Ocak saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

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Sayısal Loto sonuçları 20 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto sonuçları 20 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Sayısal Loto sonuçları 20 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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