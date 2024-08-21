Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 21.08.2024 21:25 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:25

Sayısal Loto sonuçları 21 Ağustos 2024 Çarşamba AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

21 Ağustos 2024 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları gündemde. Haftada üç gün gerçekleşen çekilişin sonuçları Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü ilan ediliyor. Devreden büyük ikramiyenin 181.468.671 TL olduğu çekiliş için gözler günün şanslı numaralarına çevrildi. Peki, Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, 21 Ağustos 2024 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Sayısal Loto sonuçları 21 Ağustos 2024 Çarşamba AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulanıyor. Çarşamba çekilişi noter huzurunda MP youtube hesabı üzerinden canlı olarak duyuruluyor. Sonuçlar sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com ile anlık paylaşılıyor. MP bilet sorgulama ile 21 Ağustos 2024 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları sorgulanıyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, devreden büyük ikramiye ne kadar?

Sayısal Loto sonuçları 21 Ağustos 2024 Çarşamba AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

21 AĞUSTOS 2024 SAYISAL LOTO SONUÇLARI!

Haftanın 2. Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 21 Ağustos 2024 Çarşamba yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla duyuruluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sayısal Loto sonuçları 21 Ağustos 2024 Çarşamba AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

İşte, kazanan şanslı numaralar;

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

Sayısal Loto sonuçları 21 Ağustos 2024 Çarşamba AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Sayısal Loto sonuçları 21 Ağustos 2024 Çarşamba AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SON DAKİKA