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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 22 Ocak 2025 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 22.01.2025 18:34 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 18:34

Sayısal Loto sonuçları 22 Ocak 2025 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 22 Ocak 2025 tarihi ile takip ediliyor. Çarşamba çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşen şans oyununda yakın takibe alındı. Kazandıran 6 numara, joker ve süperstar rakamları ile ikramiye tutarları belirleniyor. Bilet sahipleri çekilişi canlı izliyor. İşte, Sayısal Loto sorgulama MPİ ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 22 Ocak 2025 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı başında yerler alındı. Şanslı rakamların ekrana yanıması ardından kazanılan ikramiyeler ortaya çıkıyor. İşte, 22 Ocak Sayısal Loto sorgulama hakkında merak edilenler...

Sayısal Loto sonuçları 22 Ocak 2025 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 22 OCAK 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto çarşamba çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 22 Ocak saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

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Sayısal Loto sonuçları 22 Ocak 2025 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto sonuçları 22 Ocak 2025 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Sayısal Loto sonuçları 22 Ocak 2025 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

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