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Haberler Yaşam Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki
Giriş Tarihi: 23.12.2024 18:55 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 18:55

Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

Haftanın 3 günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto sonuçları 23 Aralık Pazartesi çekilişi ile gündemde. Bilet sahipleri kazandıran numaralarla birlikte joker ve süperstar numralarını sorguluyor. Şans oyununda bilinen numara sayısına göre ikramiye miktarı da değişiklik gösteriyor. İşte, Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemleri gerçekleşiyor. Online veya bayilerden oynanan kolonlarda şanslı numaralar aranıyor. Bu noktada araştırmalar hız kazanmış durumda. İşte, Çılgın Sayısal Loto 23 Aralık 2024 çekilişi hakkında merak edilenler...

Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 23 ARALIK 2024

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 23 Aralık saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, bilet sorgulama ekranı:

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Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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