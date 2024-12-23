Haberler
Yaşam
Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki
Giriş Tarihi: 23.12.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
18:55
Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2024 şanslı numaralar: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ linki
Haftanın 3 günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto sonuçları 23 Aralık Pazartesi çekilişi ile gündemde. Bilet sahipleri kazandıran numaralarla birlikte joker ve süperstar numralarını sorguluyor. Şans oyununda bilinen numara sayısına göre ikramiye miktarı da değişiklik gösteriyor. İşte, Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...