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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 25 Ocak 2025 şanslı rakamlar... Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.01.2025 18:52 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 18:52

Sayısal Loto sonuçları 25 Ocak 2025 şanslı rakamlar... Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftanın 3 günü çekilen Çılgın Sayısal Loto 25 Ocak 2025 tarihi ile yakın takibe alındı. 6 kazandıran numaranın yanı sıra joker ve süperstar ile şansını deneyen bilet sahipleri bildikleri rakam ölçüsünde ikramiye kazanıyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden kontrol ediliyor. İşte, Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 25 Ocak 2025 şanslı rakamlar... Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları 25 Ocak 2025 kazandıran numaralar ile gündemde. Canlı yayında ve noter huzurunda ekrana yansıyan rakamların ardında büyük ikramiye duruyor. İşte, MPİ ile Sayısal Loto sorgulama ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 25 Ocak 2025 şanslı rakamlar... Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 25 OCAK 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto cumartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 25 Ocak saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

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Sayısal Loto sonuçları 25 Ocak 2025 şanslı rakamlar... Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto sonuçları 25 Ocak 2025 şanslı rakamlar... Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Sayısal Loto sonuçları 25 Ocak 2025 şanslı rakamlar... Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

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