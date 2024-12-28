Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 28 Aralık 2024 kazandıran numaralar... Milli Piyango Onlline Sayısal Loto sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 28.12.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 18:24

Sayısal Loto sonuçları 28 Aralık 2024 kazandıran numaralar... Milli Piyango Onlline Sayısal Loto sorgulama MPİ ekranı

Milli Piyango Online büyük yılbaşı çekilişi öncesinde şans oyunlarına devam ediyor. Haftanın üç günü çekilen Çıgın Sayısal Loto çekilişi 28 Aralık 2024 tarihi ile takip edilmeye başladı. Joker, SüperStar ve kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler canlı yayın ekranı başında. İşte, Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 28 Aralık 2024 kazandıran numaralar... Milli Piyango Onlline Sayısal Loto sorgulama MPİ ekranı

Çılgın Sayısal Loto 28 Aralık Cumartesi çekilişi gündemdeki yerini aldı. 6 şanslı numaranın ardında yer alan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen bilet sahipleri numaraları tek tek kontrol ediyor. İşte, Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 28 Aralık 2024 kazandıran numaralar... Milli Piyango Onlline Sayısal Loto sorgulama MPİ ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 28 ARALIK 2024

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto cumartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 28 Aralık saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, bilet sorgulama ekranı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sayısal Loto sonuçları 28 Aralık 2024 kazandıran numaralar... Milli Piyango Onlline Sayısal Loto sorgulama MPİ ekranı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto sonuçları 28 Aralık 2024 kazandıran numaralar... Milli Piyango Onlline Sayısal Loto sorgulama MPİ ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Sayısal Loto sonuçları 28 Aralık 2024 kazandıran numaralar... Milli Piyango Onlline Sayısal Loto sorgulama MPİ ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

SON DAKİKA