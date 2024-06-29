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Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! 29 Haziran 2024 Cumartesi Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Giriş Tarihi: 29.06.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
21:32
Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! 29 Haziran 2024 Cumartesi Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto 29 Haziran 2024 Cumartesi sonuçları gündemde. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin sonuncusu bugün gerçekleşti. Kazandıran rakamlar MP youtube canlı çekilişi ile talihli numaraları ile birlikte Joker ve Süper Star da duyuruldu. Devreden büyük ikramiyenin 387.448.966 Milyon TL'yi bulduğu Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından sorgulanıyor. İşte, 29 Haziran 2024 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı!