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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 4 Şubat 2023 sorgulama: Bugün Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı MPİ
Giriş Tarihi: 04.02.2023 19:02 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 19:03

Sayısal Loto sonuçları 4 Şubat 2023 sorgulama: Bugün Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı MPİ

Devreden büyük ikramiyenin 103.488.752 TL olduğu Sayısal Loto 4 Şubat 2023 sonuçları bu akşam 21.30'da yapılacak çekiliş ile belli olacak. Milli Piyango TV canlı izle ekranı takip edilecek olan şans oyunu haftanın üç günü yapılıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı 7 sayı sonucunda büyük ikramiyeyi kazanan vatandaşlar belli olacak. Vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı üzerinden büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilir. İşte MPİ hızlı bilet sorgulama ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Sayısal Loto sonuçları 4 Şubat 2023 sorgulama: Bugün Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı MPİ

Haftada üç gün noter huzurunda çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 21.30'da başlayacak olan kuralar sonrası belli olacak. 103.488.752 TL'nin devrettiği kuraların bu haftaki sonuncu ayağındayız. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı MPİ

Sayısal Loto sonuçları 4 Şubat 2023 sorgulama: Bugün Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı MPİ

4 ŞUBAT 2023 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 4 Şubat 2023 Cumartesi akşamı saat 21.30 itibarıyla gerçekleştirilecek.

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Sayısal Loto sonuçları 4 Şubat 2023 sorgulama: Bugün Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı MPİ

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Sayısal Loto sonuçları 4 Şubat 2023 sorgulama: Bugün Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı MPİ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Sayısal Loto sonuçları 4 Şubat 2023 sorgulama: Bugün Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı MPİ

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

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