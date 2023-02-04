Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 4 Şubat 2023 sorgulama: Bugün Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı MPİ

Giriş Tarihi: 04.02.2023 19:02 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 19:03

Sayısal Loto sonuçları 4 Şubat 2023 sorgulama: Bugün Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı MPİ

Devreden büyük ikramiyenin 103.488.752 TL olduğu Sayısal Loto 4 Şubat 2023 sonuçları bu akşam 21.30'da yapılacak çekiliş ile belli olacak. Milli Piyango TV canlı izle ekranı takip edilecek olan şans oyunu haftanın üç günü yapılıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı 7 sayı sonucunda büyük ikramiyeyi kazanan vatandaşlar belli olacak. Vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı üzerinden büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilir. İşte MPİ hızlı bilet sorgulama ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı!