Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 05.08.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 18:28

Sayısal Loto sonuçları 5 Ağustos 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ sayfası

Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı takip edilmeye başladı. Haftanın üç günü gerçekleşen şans oyununda büyük ikramiye devrederek katlanıyor. 6 kazandıran numaranın yanı sıra SüperStar ve Joker de araştırılıyor. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleşen şans oyunu bilet sahiplerinin gündeminde. Peki; Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Ağustos 2024 açıklandı mı?

Sayısal Loto sonuçları 5 Ağustos 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ sayfası

Sayısal Loto sonuçları 5 Ağustos Pazartesi çekilişi canlı izle MP TV ekranı başında yerler alındır. Şanslı numaralar bilet sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Büyük ikramiyenin kapısını 6 numara aralıyor. İşte, Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 5 Ağustos 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ sayfası

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 5 Ağustos saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sayısal Loto sonuçları 5 Ağustos 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ sayfası

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto sonuçları 5 Ağustos 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ sayfası

SÜPERSTAR NEDİR, NASIL OYNANIR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayısal Loto kuponu 10 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 5 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 15 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Sayısal Loto sonuçları 5 Ağustos 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ sayfası

SüperStar Nasıl Oynanır?

SüperStar, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

SüperStar, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak Süperstar numaranı işaretlemek için öncelikle 6 adet Çılgın Sayısal loto numarası seçmeli sonrasında aynı kolon için 1 adet SüperStar numarası seçmelisin.
Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

SON DAKİKA