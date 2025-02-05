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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Giriş Tarihi: 05.02.2025 20:54 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:54

Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Bugün, Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen 5 Şubat 2025 tarihli Sayısal Loto çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. 565.069.036 TL'lik devreden büyük ikramiye için tüm gözler çekilişte. Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi, noter huzurunda yapılan işlemlerle tamamlanıyor. Kazanan numaralar ise şans oyunu severlerle paylaşılıyor. İşte, 5 Şubat sayısal loto sonuçları sorgulama ekranı.

Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Bugün yapılan Sayısal Loto çekilişiyle, 565.069.036 TL'lik devreden büyük ikramiye sahibini buluyor. Haftada üç kez yapılan çekilişlerin ikincisi, Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip ediliyor. Şans oyunu severler, Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için MPİ ekranı üzerinde kontrollerini yapmaya başladılar. İşte, 5 Şubat Sayısal Loto sonuçları.

Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları

5 ŞUBAT 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları

ŞANLI NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN:

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

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