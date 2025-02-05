Haberler
Yaşam
Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Giriş Tarihi: 05.02.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
20:54
Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Bugün, Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen 5 Şubat 2025 tarihli Sayısal Loto çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. 565.069.036 TL'lik devreden büyük ikramiye için tüm gözler çekilişte. Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi, noter huzurunda yapılan işlemlerle tamamlanıyor. Kazanan numaralar ise şans oyunu severlerle paylaşılıyor. İşte, 5 Şubat sayısal loto sonuçları sorgulama ekranı.