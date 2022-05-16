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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 16 Mayıs 2022 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 16.05.2022 21:50 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 21:51

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 16 Mayıs 2022 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulamaları an itibariyle başladı. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ile ilgili olarak Sayısal Loto sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyordu. Çekiliş saat 21.30'da canlı ve noter huzurunda yapılıyor ve sonuçlar kısa süre içerisinde açıklandı. İşte Sayısal Loto sonuçları ile 16 Mayıs 2022 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 16 Mayıs 2022 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Büyük ikramiyeyi tutturmak isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaraları araştırıyor. Milli Piyango tarafından son dakika haberi olarak çekiliş sonuçları duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün yapılacak canlı çekiliş için kupon dolduranlar Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Mayıs 2022 Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 16 Mayıs 2022 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapıldı. Sayısal Loto çekilişi, 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirildi ve sonuçlar açıklandı.

Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 26 - 53 - 56 - 57 - 67 - 80 - 2 (Joker) oldu. Süper star numarası ise 81 oldu.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto'da sonuçlar millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanıyor.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 16 Mayıs 2022 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 16 Mayıs 2022 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 16 Mayıs 2022 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
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