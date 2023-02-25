SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez yapılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonrası talihli numaralar da belli oldu. Akabinde büyük ikramiye kazanma hayaliyle bilet alan şans oyunu severler sorgulama işlemlerine başladı. Bu başlık altından; 25 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı ile kazandıran rakamlar…