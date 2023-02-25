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Haberler Yaşam SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 25.02.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 22:34

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez yapılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonrası talihli numaralar da belli oldu. Akabinde büyük ikramiye kazanma hayaliyle bilet alan şans oyunu severler sorgulama işlemlerine başladı. Bu başlık altından; 25 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı ile kazandıran rakamlar…

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 25 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango tarafından haftada üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın son çekilişi 25 Şubat Cumartesi günü canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler, ''25 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir'' sorularına yanıt aramaya başladı. MPİ canlı yayın ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. Bu başlık altından; 25 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına ulaşabilir, şanslı numaraları görebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 25 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

25 ŞUBAT 2023 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haftanın üçüncü ve son Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 25 Şubat 2023 Cumartesi yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de yerini aldı. Şanslı numaraları öğrenmek için:

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 25 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 25 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 25 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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