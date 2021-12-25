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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.12.2021 20:04 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 20:04

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Cumartesi gününe ilişkin Sayısal Loto sonuçları sorgulamaları an itibariyle başladı. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişte çıkan şanslı numaralar MPİ canlı ve noter huzurunda duyuruluyor. 105 milyon TL'yi aştığı çekilişe ilişkin Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Çekiliş sonuçlarını merak edenler akşam saatlerine doğru araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili sorgulamalar akşam saatlerine doğru arttı. MPİ canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonucunda kazandıran numaralar son dakika duyuruluyor. Çekilişi 21.30'da başlayacak ve sonuçlar kısa süre içerisinde belli olacak. MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. Peki Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto sonuçları açıklanmadı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (25 Aralık 2021 Cumartesi) MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenirken MPİ Sayısal Loto sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

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EN SON GERÇEKLEŞEN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

22 Aralık 2021 Çarşamba tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar şöyle: 6-12-14-48-55-72 JOKER: 18 SÜPERSTAR: 2

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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