Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Milli Piyango İdaresi MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online ile bilet sahiplerine duyurulan çekiliş sonuçları için bugün de heyecanla bekleniyor. Resmi sitede yer alan MP TV canlı olarak kazanan numaraları açıklıyor. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları (28 Mart 2022 Pazartesi) bugün açıklanıyor. 6 şanslı numarayı bulan bilet sahipleri büyük ikramiyenin sahibi olacak. Bu noktada "sayısal loto sonuçları açıklandı mı" sorusu yanıt arıyor. İşte, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde 28 Mart Çılgın Sayısal loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı…