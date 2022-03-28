Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Milli Piyango İdaresi MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

- Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

- Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

- Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

- Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.