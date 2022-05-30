Haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto sonuçları için heyecan dorukta. Her bir kolonda 90'ar numaranın yer aldığı ve kolon bazında 6 tane numaranın işaretlendiği çekiliş sonuçları noter huzurunda canlı yayında belli oluyor. 72 milyon lirayı aşan dev ikramiyeyi kazanmak isteyenler "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; 30 Mayıs 2022 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı ile şanslı numaralara ulaşabilirsiniz.