Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle başladı. Zengin olma umuduyla kuponlarını dolduran vatandaşlar çekiliş sonuçlarını canlı ve noter huzurunda açıklanmasını bekliyor. Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin. Peki Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Nisan 2022 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı