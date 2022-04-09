9 Nisan akşamı Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından duyurulacak. Devreden 46.391.995,06 TL büyük ikramiyenin çekiliş sonuçları canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Gerçekleşen son çekilişte 6 bilen çıkmamıştı. Şimdi ise gözler bu haftaki çekilişe çevrilirken 9 Nisan 2022 Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusuna yanıt aranıyordu. Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Buna Peki Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Nisan 2022 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm ayrıntılar…