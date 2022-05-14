Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Giriş Tarihi: 14.05.2022 19:09 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 19:09

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı her hafta 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilen şanslı numaralarla şans oyunu severlere duyuruldu. 6 kazandıran numarayı doğru bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 61 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon doldurmalarının ardından şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 14 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.