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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 14.05.2022 19:09 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 19:09

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı her hafta 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilen şanslı numaralarla şans oyunu severlere duyuruldu. 6 kazandıran numarayı doğru bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 61 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon doldurmalarının ardından şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 14 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto Sonuçları" her hafta 3 gün Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. 61 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyen şans oyunu severler Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatlı olarak ya da MPİ bayilerine giderek kupon doldurmaları sonrasında Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arayarak MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak istiyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (14 MAYIS)

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası ekranı detayları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 14 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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