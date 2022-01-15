Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! Milli Piyango Online ile 15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

Her hafta üç gün; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere düzenlenen haftanın son Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün açıklanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında ve noter huzurunda düzenlenen çekiliş ile birlikte kazandıran numaralar açıklanacak. Şans oyunu sevenler ise bu noktada "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ile 15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.