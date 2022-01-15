Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! Milli Piyango Online ile 15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula
Giriş Tarihi: 15.01.2022 20:09 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 20:09

Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! Milli Piyango Online ile 15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

Her hafta üç gün; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere düzenlenen haftanın son Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün açıklanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında ve noter huzurunda düzenlenen çekiliş ile birlikte kazandıran numaralar açıklanacak. Şans oyunu sevenler ise bu noktada "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ile 15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri toplamda üç kere düzenlenen çekilişin sonuncusu bugün düzenleniyor. 12 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen çekilişte Joker 55 olarak açıklanmış ve kazandıran numaralar 1-9-39-59-64-68 olarak belirlenmişti. Peki; Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango Online ile 15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 OCAK 2022

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşecek. Çekiliş millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.. Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SON DAKİKA