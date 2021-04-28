Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) MP TV ile Youtube ortak canlı yayında şanslı numaraları belirlenen "MPİ Sayısal Loto sonuçları" bugün (28 Nisan 2020 Çarşamba) şans oyunu severlere duyurulacak. MPİ tarihinin rekor büyük ikramiye tutarı olan 146 Milyon TL'yi kazanmak umuduyla Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oyunu oynayanlar kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 28 Nisan MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ile 28 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama ekranı.