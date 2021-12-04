Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama

97 Milyon Türk Lirası çılgın büyük ikramiye tutarına erişen, haftalık düzende 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "4 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha şans oyunu severler için çekilecek. MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak için merakla "4 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 4 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası.