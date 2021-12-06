Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 6 Aralık 2021 Pazartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri noter huzurunda düzenlenen Sayısal Loto sonuçları bekleniyor. Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği çekiliş, canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşecek. Haftada üç kez düzenlenen çekilişle birlikte büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar, kazandıran numaraları öğrenmek için bilet sorgulama işlemleri yapacaklar. Peki; Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 6 Aralık 2021 Pazartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı!