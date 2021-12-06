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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 6 Aralık 2021 Pazartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula
Giriş Tarihi: 06.12.2021 19:05 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 19:05

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 6 Aralık 2021 Pazartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri noter huzurunda düzenlenen Sayısal Loto sonuçları bekleniyor. Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği çekiliş, canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşecek. Haftada üç kez düzenlenen çekilişle birlikte büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar, kazandıran numaraları öğrenmek için bilet sorgulama işlemleri yapacaklar. Peki; Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 6 Aralık 2021 Pazartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 6 Aralık 2021 Pazartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. 98 milyon 510 bin 225 liralık büyük ikramiye tutarına sahip şans oyunu ile birlikte kazandıran numaralar da belli olacak. Haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 6 Aralık 2021 Pazartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 6 Aralık 2021 Pazartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 6 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Haftanın ilk çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 6 Aralık 2021 Pazartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 6 Aralık 2021 Pazartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 6 Aralık 2021 Pazartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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