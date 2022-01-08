"Sayısal Loto sonuçları" 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden şans oyunu severlere büyük ikramiye dağıtmaya devam ediyor. Her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenen 6 kazandıran numarayı doğru tahmin ederek 112 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarına sahip olmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynamaları sonrasında kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyenler "8 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (8 OCAK)

Milli Piyango Online ile 8 Ocak MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;