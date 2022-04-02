6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı MPİ Sayısal Loto sonuçları, her hafta Cumartesi günleri olduğu gibi bugün de Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde belli oldu. Peş peşe gelen devirlerle 43 Milyon Türk Lirası'na erişen büyük ikramiye tutarının sahibi olmak umuduyla Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ve MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 2 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.