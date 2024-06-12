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Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran 2024 tıkla-sorgula! | Milli Piyango online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.06.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
20:45
Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran 2024 tıkla-sorgula! | Milli Piyango online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
Sayısal Loto 12 Haziran 2024 Çarşamba sonuçları gündemde. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin ikincisi bugün gerçekleşti. Kazandıran rakamlar MP youtube canlı çekilişi ile talihli numaraları ile birlikte Joker ve Süper Star da duyuruldu. Büyük ikramiyenin 357 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından sorgulanıyor. İşte, 12 Haziran 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı!