Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Nisan 2022 MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 25.04.2022 18:07 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 18:07

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere toplamda üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları bekleniyor. 25 Nisan Pazartesi akşamının kazanan rakamları canlı yayında ve noter huzurunda açıklanacak. 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesinin seçilerek kolon oluşturulduğuna dayalı bir oyun olarak bilinen Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 25 Nisan 2022 MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.