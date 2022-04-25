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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Nisan 2022 MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.04.2022 18:07 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 18:07

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Nisan 2022 MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere toplamda üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları bekleniyor. 25 Nisan Pazartesi akşamının kazanan rakamları canlı yayında ve noter huzurunda açıklanacak. 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesinin seçilerek kolon oluşturulduğuna dayalı bir oyun olarak bilinen Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 25 Nisan 2022 MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Nisan 2022 MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi ile kazandıran numaraların belli olduğu Sayısal Loto sonuçları bekleniyor. Her hafta üç gün düzenlenen şans oyununu noter huzurunda ve canlı yayında belli oluyor. Kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapıyorlar. İşte 25 Nisan 2022 MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile şanslı numaralar.

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Nisan 2022 MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 25 NİSAN 2022

25 Nisan 2022 Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

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Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Nisan 2022 MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli. Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Nisan 2022 MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Nisan 2022 MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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