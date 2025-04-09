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SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 9 Nisan 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
22:47
SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 9 Nisan 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!
Haftanın heyecanla beklenen çekilişlerinden Çılgın Sayısal Loto sonuçları gündemde. 9 Nisan 2025 Çarşamba akşamı düzenlenen çekilişin sonuçları saat 21.30 itibarıyla Milli Piyango Online platformunda ilan ediliyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şansoyunuseverler, sonuçlar açıklandığında MP Online üzerinden bilet sorgulama ekranı ile sonuçları öğreniyor. İşte, Sayısal Loto 9 Nisan 2025 sonuçları tıkla-sorgula!