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Haberler Yaşam SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 9 Nisan 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 22:40 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 22:47

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 9 Nisan 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!

Haftanın heyecanla beklenen çekilişlerinden Çılgın Sayısal Loto sonuçları gündemde. 9 Nisan 2025 Çarşamba akşamı düzenlenen çekilişin sonuçları saat 21.30 itibarıyla Milli Piyango Online platformunda ilan ediliyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şansoyunuseverler, sonuçlar açıklandığında MP Online üzerinden bilet sorgulama ekranı ile sonuçları öğreniyor. İşte, Sayısal Loto 9 Nisan 2025 sonuçları tıkla-sorgula!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 9 Nisan 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi 9 Nisan 2025'de açıklanıyor. Talihli numaraların belli olacağı çekiliş, her zamanki gibi saat 21.30'da gerçekleşiyor. Sonuçlar Milli Piyango Online sitesinden yayımlanacak olup, şans oyunu severler çekilişin hemen ardından biletlerini sistem üzerinden sorgulama yapabiliyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 9 Nisan 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 9 NİSAN 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto cumartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 9 Nisan saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 9 Nisan 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 9 Nisan 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 9 Nisan 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.