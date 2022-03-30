6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı, Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. 42 Milyon Türk Lirası'na erişen büyük ikramiye tutarının sahibi olmayı umut edenler yoğun şekilde kazandıran numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.