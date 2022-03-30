"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Çarşamba günleri olduğu gibi bugün de yapılan MP TV canlı yayınıyla belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere bir kez daha duyuruldu 42 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarı için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduranlar kazandıran numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (30 MART)

30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye sorgulama sayfası detayları şöyle;