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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 30.03.2022 21:42 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 21:42

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı, Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. 42 Milyon Türk Lirası'na erişen büyük ikramiye tutarının sahibi olmayı umut edenler yoğun şekilde kazandıran numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Çarşamba günleri olduğu gibi bugün de yapılan MP TV canlı yayınıyla belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere bir kez daha duyuruldu 42 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarı için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduranlar kazandıran numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (30 MART)

30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye sorgulama sayfası detayları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 30 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 49 - 56 - 1 - 13 - 78 - 88 - 19 (JOKER)

Süper Star Numarası: 13

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

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Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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