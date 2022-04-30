Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 30.04.2022 22:14 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 22:14

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı, her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayını ile kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulan "Sayısal Loto Sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek ilan edildi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde 6 şanslı numarayı doğru bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 55 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyenler yoğun şekilde "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenerek kazandıran numaralar şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan ve gelen devirlerle 55 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak, şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyenler Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (30 NİSAN)

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla 30 Nisan MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları:


SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

SON DAKİKA