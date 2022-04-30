Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Giriş Tarihi: 30.04.2022 22:14 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 22:14

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı, her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayını ile kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulan "Sayısal Loto Sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek ilan edildi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde 6 şanslı numarayı doğru bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 55 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyenler yoğun şekilde "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama