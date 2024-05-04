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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları belli oldu | Milli Piyango Online ile 4 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 04.05.2024 23:23 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 23:23

Sayısal Loto sonuçları belli oldu | Milli Piyango Online ile 4 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto 4 Mayıs 2024 Cumartesi sonuçları gündemde. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin sonuncusu bugün gerçekleşti. Bugünün talihli numaraları, Joker ve Süper Star MP TV canlı yayın ekranı ile açıklandı. Büyük ikramiyenin merakla beklendiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından sorgulanıyor. İşte, 4 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

Sayısal Loto sonuçları belli oldu | Milli Piyango Online ile 4 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online ile Sayısal loto sonuçları yakından takip ediliyor. Sonuçlar www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla şans oyunu severlerle paylaşıldı. Kazandıran rakamlar MP youtube canlı çekilişi ile talihli numaralarla birlikte Joker ve Süper Starı da duyuruldu. İşte, 4 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

Sayısal Loto sonuçları belli oldu | Milli Piyango Online ile 4 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

4 MAYIS 2024 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haftanın sonuncu Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 4 Mayıs 2024 Cumartesi yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla paylaşıldı.

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Sayısal Loto sonuçları belli oldu | Milli Piyango Online ile 4 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

İşte, kazanan şanslı numaralar;

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

Sayısal Loto sonuçları belli oldu | Milli Piyango Online ile 4 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Sayısal Loto sonuçları belli oldu | Milli Piyango Online ile 4 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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