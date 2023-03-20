SAYISAL LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı: 20 Mart 2023 Bugünkü Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Bugün yapılacak olan ve devreden büyük ikramiyenin 137 milyon TL'yi aştığı çekiliş için geri sayım devam ediyor. Haftanın ilk çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirilecek olup gözler 20 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran rakamlara çevrildi. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekilişe saatler kala binlerce kişi "Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango (MPİ) 20 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...