Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SAYISAL LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı: 20 Mart 2023 Bugünkü Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.03.2023 19:03 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 19:03

SAYISAL LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı: 20 Mart 2023 Bugünkü Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Bugün yapılacak olan ve devreden büyük ikramiyenin 137 milyon TL'yi aştığı çekiliş için geri sayım devam ediyor. Haftanın ilk çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirilecek olup gözler 20 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran rakamlara çevrildi. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekilişe saatler kala binlerce kişi "Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango (MPİ) 20 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA! 20 Mart 2023 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango tarafından haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişinde devreden ikramiye 137 milyon TL'yi geçerken kazandıran numaralar için milyonlarca şans oyunu sever gözlerini MPİ canlı yayınına çevirmiş durumda. Hal böyleyken çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte "20 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, son dakika 20 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA! 20 Mart 2023 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

20 MART 2023 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 20 Mart 2023 Pazartesi yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de olacak.

Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin. Şanslı numaraları öğrenmek için:

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA! 20 Mart 2023 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA! 20 Mart 2023 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA! 20 Mart 2023 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

SON DAKİKA