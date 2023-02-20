Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 20 Şubat 2023 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Bugün yapılacak olan ve devreden büyük ikramiyenin 115 milyon TL'yi aştığı çekiliş için geri sayım başladı. Haftanın ilk çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirilecek olup gözler 20 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran rakamlara çevrildi. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekilişe saatler kala "Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Milli Piyango (MPİ) 20 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...