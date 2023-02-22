Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Büyük ikramiyenin 117 milyon TL'yi aştığı çekiliş için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haftanın ikinci çekilişi bu akşam 21.30'da yapılacak. Hal böyleyken bilet sahipleri 22 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran rakamlar için sorgulamalarına başladı. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekilişe saatler kala "Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Milli Piyango Online ile MPİ 22 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...