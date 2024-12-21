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Sayısal Loto sonuçları: 21 Aralık 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar
Giriş Tarihi: 21.12.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
19:28
Sayısal Loto sonuçları: 21 Aralık 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar
Sayısal loto sonuçları 21 Aralık 2024 araştırılıyor. Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto çekilişlerinde kazanan numaralar, MP TV canlı yayınında noter huzurunda açıklanıyor. Haftanın son çekilişi için bilet sorgulama ekranı başında yerler alındı. İşte, 21 Aralık sayısal loto sonucu öğrenme ekranı...