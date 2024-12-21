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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları: 21 Aralık 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar
Giriş Tarihi: 21.12.2024 19:28 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 19:28

Sayısal Loto sonuçları: 21 Aralık 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar

Sayısal loto sonuçları 21 Aralık 2024 araştırılıyor. Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto çekilişlerinde kazanan numaralar, MP TV canlı yayınında noter huzurunda açıklanıyor. Haftanın son çekilişi için bilet sorgulama ekranı başında yerler alındı. İşte, 21 Aralık sayısal loto sonucu öğrenme ekranı...

Sayısal Loto sonuçları: 21 Aralık 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar

Haftanın son Sayısal Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye 442.837.103 TL'ye yükseldi! Şansını denemek isteyen şans oyunu tutkunları, Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama işlemlerine hızla başladı. Çekilişin hemen ardından kazanan numaralar araştırılıyor. İşte, 21 Aralık 2024 sayısal loto sonuçları sorgulama ekranı...

Sayısal Loto sonuçları: 21 Aralık 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar

21 ARALIK 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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Sayısal Loto sonuçları: 21 Aralık 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar

ŞANLI NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN:

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

Sayısal Loto sonuçları: 21 Aralık 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto sonuçları: 21 Aralık 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

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