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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Şubat 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 18:49 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 18:50

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Şubat 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Sayısal loto sonuçları 8 Şubat 2025 21.30'da açıklanıyor. Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişlerinin kazanan numaraları, MP TV canlı yayınıyla noter huzurunda belli oluyor. 8 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan haftanın son çekilişi için bilet sorgulama ekranında kontroller yapılıyor. İşte, 8 Şubat tarihli Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Şubat 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Haftanın son Sayısal Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye 571.152.886 TL'ye ulaşarak büyük bir heyecan yarattı. 8 Şubat 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, sorgulama ekranını ziyaret ederek detayları öğrenebilirler. Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama işlemleri yapılıyor. İşte, 8 Şubat 2025 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı linki.

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Şubat 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

8 ŞUBAT 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Şubat 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

ŞANLI NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN:

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Şubat 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Şubat 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

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