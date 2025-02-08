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Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Şubat 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
18:50
Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Şubat 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Sayısal loto sonuçları 8 Şubat 2025 21.30'da açıklanıyor. Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişlerinin kazanan numaraları, MP TV canlı yayınıyla noter huzurunda belli oluyor. 8 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan haftanın son çekilişi için bilet sorgulama ekranında kontroller yapılıyor. İşte, 8 Şubat tarihli Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.