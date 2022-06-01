Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! 1 Haziran 2022 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

Giriş Tarihi: 01.06.2022 18:15 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 18:15

Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! 1 Haziran 2022 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere toplamda üç kere düzenlenen şans oyunu ile birlikte canlı yayında kazandıran numaralar açıklanıyor. Noter huzurunda düzenlenen çekiliş sonrasında vatandaşlar bilet sorgulama işlemleri yapıyor. Her bir kolonda 90'ar numaranın bulunduğu ve 6 tane numaranın işaretlenerek oynanıldığı Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 1 Haziran 2022 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar!