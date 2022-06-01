Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! 1 Haziran 2022 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula
Giriş Tarihi: 01.06.2022 18:15 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 18:15

Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! 1 Haziran 2022 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere toplamda üç kere düzenlenen şans oyunu ile birlikte canlı yayında kazandıran numaralar açıklanıyor. Noter huzurunda düzenlenen çekiliş sonrasında vatandaşlar bilet sorgulama işlemleri yapıyor. Her bir kolonda 90'ar numaranın bulunduğu ve 6 tane numaranın işaretlenerek oynanıldığı Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 1 Haziran 2022 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar!

Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! 1 Haziran 2022 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Haftanın üç günü düzenlenen çekilişin ikincisi 1 Haziran Çarşamba akşamı canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapıyor. Bu başlık altından; 1 Haziran 2022 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile şanslı numaralara ulaşabilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! 1 Haziran 2022 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 1 HAZİRAN 2022

1 Haziran 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş 21:30'da başlayacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI HIZLI BİLET SORGULA

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! 1 Haziran 2022 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! 1 Haziran 2022 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! 1 Haziran 2022 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA