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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 8 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 09.01.2022 01:30 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 01:30

Sayısal Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 8 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin çılgın büyük ikramiye tutarını kazandığı, haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınıyla kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Sayısal Loto sonuçları" Bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 112 Milyon Türk Lirası'nı kazanmak umuduyla Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "8 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aranıyor. Milli Piyango Online ile 8 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 8 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Sayısal Loto sonuçları" 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden şans oyunu severlere büyük ikramiye dağıtmaya devam ediyor. Her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenen 6 kazandıran numarayı doğru tahmin ederek 112 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarına sahip olmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynamaları sonrasında kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyenler "8 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (8 OCAK)

Milli Piyango Online ile 8 Ocak MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 8 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

8 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 8 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 8 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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