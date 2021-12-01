6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye almaya hak kazandığı, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınıyla kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha şans oyunu severlere duyurulacak. 96 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital ortamda ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar, şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "MPİ 1 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor. MPİ 1 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.