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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 1 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 01.12.2021 21:49 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 21:49

Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 1 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye almaya hak kazandığı, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınıyla kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha şans oyunu severlere duyurulacak. 96 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital ortamda ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar, şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "MPİ 1 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor. MPİ 1 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 1 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün (1 Aralık 2021 Çarşamba) belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. 96 Milyon TL'yi aşan çılgın büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden doldurdukları kuponlarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek şanslı numaralara ilişkin "MPİ 1 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (1 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 1 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 1 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango idaresi (MPİ) 1 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 34 – 66 – 61 – 5 – 47 – 64 – 48 (JOKER)

Süper Star Numarası: 9

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Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 1 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 1 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 1 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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