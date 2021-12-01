Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün (1 Aralık 2021 Çarşamba) belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. 96 Milyon TL'yi aşan çılgın büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden doldurdukları kuponlarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek şanslı numaralara ilişkin "MPİ 1 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (1 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 1 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;