Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftanın 3 günü yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün bir kez daha MP TV canlı yayınında çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi sonrasında kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyenler "15 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (15 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 15 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;