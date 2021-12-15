"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınıyla kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek şanslı numaralara ilişkin "15 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 15 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası.