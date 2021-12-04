"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayan ve 97 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "4 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (4 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 4 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası detayları şöyle;