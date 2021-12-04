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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 4 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama
Giriş Tarihi: 04.12.2021 22:45 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 22:45

Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 4 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama

97 Milyon Türk Lirası çılgın büyük ikramiye tutarına erişen, haftalık düzende 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "4 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha şans oyunu severler için çekildi. MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak için merakla "4 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 4 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayan ve 97 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "4 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (4 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 4 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası detayları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama

Milli Piyango idaresi (MPİ) 1 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları:

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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