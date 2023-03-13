Sayısal Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 13 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları 13 Mart 2023 Pazartesi günü saat 21:30'da yapılacak olan MP TV canlı çekilişiyle şans oyunu severlere ilan edilecek. Peş peşe gelen devirlerle 131 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurmaları sonrasında Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 13 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. İşte 13 Mart Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.