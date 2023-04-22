Sayısal Loto sonuçları SORGULA - Milli Piyango Online ile 22 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında her hafta 3 gün belirlenen Sayısal Loto sonuçları bugün (22 Nisan) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Peş peşe gelen devirlerle 163 milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online ve MPİ bayilerinden kupon dolduranlar şanslı numaralarla Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 22 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.