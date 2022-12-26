Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango Online ile 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası BURADA
Giriş Tarihi: 26.12.2022 22:05 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 22:05

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango Online ile 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası BURADA

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta 3 gün MP TV canlı yayınında belirlenen şanslı numaralarla oyunu oynayan şans oyunu severlere ilan ediliyor. 6 şanslı numaraya ek olarak joker ve süper star numaralarını doğru tahmin etmek ve 75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak ve kazandıran numaralarla Sayısal Loto Sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 26 Aralık Sayısal Loto Sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango Online ile 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. 6 şanslı numarayı doğru tahminle 75 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler MP TV canlı çekilişinde belirlenen kazandıran numaralarla Sayısal Loto Sonuçları sorgulama yapmak isteyerek ile 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA | ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI (26 ARALIK)

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve bugünün kazandıran numaraları şöyle;

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango Online ile 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango Online ile 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası BURADA

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango Online ile 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası BURADA

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango Online ile 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası BURADA

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

SON DAKİKA