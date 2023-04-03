Sayısal Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 3 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgula

Sayısal Loto sonuçları 3 Nisan 2023 Pazartesi günü yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenerek ilan edilecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen şanslı numaralarla Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak 3 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (3 NİSAN)

MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;