Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 30.11.2022 23:09 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 23:09

Sayısal Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen Çılgın Sayısal Loto Sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde 58 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazandıracak olan şanslı numaraları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MPİ ile 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları.

Sayısal Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

"Çılgın Sayısal Loto sonuçları" her hafta yapılan MP TV canlı çekilişinde şanslı numaralarla belli olmaya devam ediyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları öğrenmek ve Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak "30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (30 KASIM)

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve bugünün kazandıran numaraları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sayısal Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Sayısal Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

Sayısal Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

SON DAKİKA