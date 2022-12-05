Haberler Yaşam Sayısal Loto Sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 5 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Giriş Tarihi: 05.12.2022 19:51 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 19:55

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı, her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "Sayısal Loto Sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. 61 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Sayısal Loto Sonuçları sorgulama yapmak isteyerek kazandıran numaraları "5 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. MPİ ile Sayısal Loto Sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları.