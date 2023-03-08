Sayısal Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 8 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Mart 2023 Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenerek Milli Piyango Online ile Sisal Şans üzerinden oyunu oynayan şans oyunu severlere ilan edilecek. Peş peşe gelen devirlerle 127 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak amacıyla kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 8 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.