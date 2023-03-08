Sayısal Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 8 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severler için duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde 6 şanslı numarayı doğru bilmek ve 127 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler yoğun olarak 8 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

8 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları şöyle;