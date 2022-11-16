Sayısal Loto Sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango İdaresi ile 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde 6 şanslı numarayı doğru tahmin edebilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu "Çılgın Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar şanslı numaralarla "Sayısal Loto Sonuçları sorgulama" yapmak isteyerek 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları.