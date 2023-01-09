Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 9 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"Çılgın Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenmeye devam ediliyor. 84 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen ve Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 9 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası detayları ve günün kazandıran numaraları.