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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 9 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 09.01.2023 18:26 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 18:28

Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 9 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"Çılgın Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenmeye devam ediliyor. 84 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen ve Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 9 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası detayları ve günün kazandıran numaraları.

Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 9 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen şanslı numaralarla belirlenen "Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. 84 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler kazandıran numaralarla Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 9 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA: SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (9 OCAK)

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve bugünün kazandıran numaraları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 9 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 9 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

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Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 9 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 9 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 9 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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